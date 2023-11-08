الساعدي: انقطاع المياه عن شرق بنغازي سببه ترحيل الخط الرئيسي تحت جسر المساكن

8 نوفمبر، 2023 10:25 ص
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أخبار ليبيا 24

أكد مدير مكتب الإعلام بجهاز النهر الصناعي، صلاح الساعدي، إيقاف تدفق مياه النهر على الجناح الشرق لمدينة بنغازي صباح الأربعاء الساعة التاسعة صباحاً.

وأوضح الساعدي في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، أن وقف تدفق المياه جاء بناء على مراسلة وطلب من شركة المياه والصرف الصحي، لغرض ترحيل خط مياه الشرب الرئيسي تحت جسر المساكن.

وأضاف الساعدي، أنه وفقاً للمراسلة العمل سينتهي خلال 24 ساعة فقط، ومن المرجح فتح الإمداد المائي وعملية الضخ ستكون صباح الخميس، في حال انتهاء الأعمال التي باشرتها شركة المياه والصرف الصحي.

8 نوفمبر، 2023 10:25 ص
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