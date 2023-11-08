الدولة الرقمية.. القابضة للاتصالات تبحث تنفيذ مشروع شبكة البيانات الحكومية الآمنة

8 نوفمبر، 2023 11:32 ص
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أخبار ليبيا 24

بحثت الشركة القابضة للاتصالات تنفيذ مشروع شبكة البيانات الحكومية الآمنة، وذلك في إطار بناء الدولة الرقمية وحماية بيانات المؤسسات والشركات، ضمن خطة الأمن السيبراني والوصول لدولة بلا ورق.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد الثلاثاء مع فريق المشروع بشركة “الجيل الجديد” للتقنية، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس مجلس إدارة القابضة للاتصالات.

وتضمن الاجتماع عرضًا مرئيًا لآخر مستجدات المشروع، ومناقشة التحديات التي تواجه عملية التنفيذ، وإيجاد حلول لهذه العراقيل.

ويهدف المشروع الاستراتيجي إلى توفير بنية تحتية للاتصالات للمؤسسات والقطاعات الحكومية في ليبيا، والمساهمة في تعزيز تقديم الخدمات الرقمية في البلاد.

8 نوفمبر، 2023 11:32 ص
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