الداخلية تبحث مع الكهرباء خطة تأمين معرض النفط والغاز

أخبار ليبيا 24

بحث وزير الداخلية في الحكومة الليبية، اللواء عصام أبو زريبة مع وزير الكهرباء والطاقات المتجددة الدكتور عوض البدري خطة تأمين معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة ، الذي تستضيفه مدينة بنغازي خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية في مكتبه بمقر الوزارة، وزير الكهرباء والطاقات المتجددة، لمناقشة الجوانب الأمنية، المتعلقة بتأمين المعرض وحماية الوفود المشاركة، ومناقشة الإجراءات الأمنية اللازمة، لضمان سلامة الحضور، وتأمين مكان الحدث بشكل فعال ، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة وموثوقة للمشاركين والزوار.

واستعرض الوزيران تجارب ناجحة سابقة في تعاون وزارة الداخلية بمجال تأمين الأحداث ودعم فرق الإنقاذ، خاصة في حالات الطوارئ، مثل أحداث درنة التي شهدتها البلاد مؤخراً، مشددين على ضرورة تعزيز التعاون بين الوزارتين، والتأكيد على أهمية توفير الأمن والسلامة في المناسبات الكبيرة والحساسة للبلاد.