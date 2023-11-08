الحكومة برئاسة حماد تبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع الكونغو الديمقراطية

أخبار ليبيا 24

بحث، وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بالحكومة الليبية، عبد الهادي الحويج، بالعاصمة الكونغولية كنشاسا، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم المصلحة المشتركة.

والتقى الحويج مع جاك كانغوديا، المستشار الخاص لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي.

ونقل الحويج، تحيات رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، أسامة حماد، لرئاسة الجمهورية، متمنيا للكونغو دوام الاستقرار والازدهار.

وسلم المستشار الخاص لرئيس جمهورية الكونغو، الحويج، رسالة خطية إلى رئيس وزراء الحكومة الليبية.