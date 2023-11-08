استطلاع | غالبية الآراء أكدت أن اللقاء المرتقب بين عقيلة وتكالة لن يحرز تقدما سياسيا في ليبيا

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

أعلن المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، عن عقد لقاء بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة خلال الفترة المقبلة يأتي في سياق تعزيز الجهود نحو تشكيل حكومة موحدة في ليبيا لاستكمال الترتيبات المتعلقة باختيار رئيس حكومة موحدة وأعضائها، وذلك بهدف دفع عملية البلاد نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وأشار المريمي إلى أن مجلس الدولة اعتمد مخرجات لجنة “6+6” التي تشكلت بالتعاون بين مجلسي النواب والدولة، ولم يتدخل فيها.

وأوضح أن المهمة القادمة هي تشكيل حكومة موحدة تدير العملية الانتخابية وتعمل على تسيير الشؤون اليومية للمواطنين، بما في ذلك تأمين الغذاء والدواء.

حيث تم تداول أخبار حول اجتماع مرتقب بين عقيلة صالح ومحمد تكالة في القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة. ومع ذلك، نفى المستشار المريمي هذه المزاعم، مؤكدًا أن تشكيل الحكومة المصغرة لن يتم بالمحاصصة، بل ستتركز مهمتها الرئيسية على إدارة العملية الانتخابية وتسيير الشؤون اليومية للمواطنين، مثل توفير الغذاء والدواء.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: “برأيك هل سيحرز اللقاء المرتقب بين عقيلة وتكالة تقدما سياسيا في ليبيا؟”.

الرأي العام

غالبية الآراء أكدت أن اللقاء المرتقب بين عقيلة صالح ومحمد تكالة لن يحرز تقدما سياسيا في ليبيا.

قال المشارك، عطيه افحيمه: “بناء على تصريح باتيلي الأخيرة في هذا الشأن فإنه لن يحدث تقدم بل عودة إلى الوراء لاتفاق الصخيرات مجددا”، وفق تعبيره.

واتفق كل من المشاركين خليفة محمد بومستورة و Abdulbari Mkو Giuma Bensaad على أن اللقاء المرتقب بين عقيلة صالح ومحمد تكالة لن يحرز تقدما سياسيا في ليبيا.

من جانبه قال المشارك، على محمود: “هؤلاء لا يريدون حلا للأزمة الليبية لأن الحل سيقضي على وجودهم فهم اتفقوا على ألا يتفقوا”.

وقال شخص يطلق على نفسه لقب، زعيم العظمي: “لو نفتكوا منهم الزوز حتنحل أزمة ليبيا”، وفق تعبيره.

أما المشارك، عبد الونيس احمد عبدالعزيز، قال: “مادام الإخوان ومليشياتهم مسيطرين على العاصمة.. ليبيا ما تمشي لقدام”، وفق تعيره.

وأكد المشارك، عبدالحفيظ عتمان، أن اللقاء لن يحرز تقدما سياسيا في ليبيا، مرجعا ذلك إلى أسباب أخرى قائلا: “لأن الزوز يمشو للخلف”، وفق تعبيره.