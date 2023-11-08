ارتفاع إنتاج ليبيا النفطي لأكثر من 1.2 مليون برميل

أخبار ليبيا 24

ارتفع إنتاج ليبيا للنفط الخام لأكثر من 1.2 مليون برميل يوميا، وفق ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء.

وقالت المؤسسة، إن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و222 ألف برميل يوميًا، خلال الـ24 ساعة الماضية. وكانت المؤسسة قد ذكرت الثلاثاء، أن الإنتاج بلغ مليون و218 ألف برميل.

وأضافت المؤسسة، أن إنتاج المكثفات بلغ 47 ألف برميل يوميا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتطمح المؤسسة الوطنية للنفط إلى زيادة الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميا.

وأعلنت، المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، إطلاق بوابة تسجيل المستثمرين لديها، والتي تهدف إلى استغلال إمكانات حقول النفط التي لم تطور، وتعزيز البنية التحتية لقطاع النفط.

ودعت المؤسسة المستثمرين للاستثمار من خلالها والانضمام لها، واعدة بالحصول على فرصة واعدة يقدمها قطاع الطاقة في ليبيا.

وقالت المؤسسة، إن إطلاق البوابة يأتي تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في إنتاج النفط الليبي، وسعيا لتحقيق الهدف الاستراتيجي للمؤسسة لزيادة الإنتاج، وتعزيزا لمبدأ الشفافية.