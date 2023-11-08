إنفاذ القانون تسترجع أرضا تعود ملكيتها للدولة بتاجوراء وتضبط شخصا يدعي ملكيتها

أخبار ليبيا 24

استرجعت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية قطعة أرض بمنطقة اسبان بتاجوراء مساحتها 48 هكتار وتعود ملكيتها للدولة، بالإضافة إلى ضبط شخص يدعي ملكيته للأرض وأحالته لجهات الاختصاص.

وقالت الإدارة في إدراج على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الدوريات رافقت مهندسي مصلحة الأملاك المكلفين من قبل مكتب النائب العام لتحديد الأرض ووضع العلامات الدالة، ووقف التعديات الواقعة على الأرض.

وأوضحت الإدارة، أنها ستشرع في إزالة كافة المباني التي شيدت داخل الأرض بالمخالفة من بعض الأشخاص وإعادة الأرض إلى ما كانت عليه وإرجاعها للدولة الليبية، وضبط شخص يدعي ملكيته للأرض وإحالته إلى مكتب النائب العام.