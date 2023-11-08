إنفاذ القانون تسترجع أرضا تعود ملكيتها للدولة بتاجوراء وتضبط شخصا يدعي ملكيتها

8 نوفمبر، 2023 10:54 ص
0 6

أخبار ليبيا 24

استرجعت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية قطعة أرض بمنطقة اسبان بتاجوراء مساحتها 48 هكتار وتعود ملكيتها للدولة، بالإضافة إلى ضبط شخص يدعي ملكيته للأرض وأحالته لجهات الاختصاص.

وقالت الإدارة في إدراج على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الدوريات رافقت مهندسي مصلحة الأملاك المكلفين من قبل مكتب النائب العام لتحديد الأرض ووضع العلامات الدالة، ووقف التعديات الواقعة على الأرض.

وأوضحت الإدارة، أنها ستشرع في إزالة كافة المباني التي شيدت داخل الأرض بالمخالفة من بعض الأشخاص وإعادة الأرض إلى ما كانت عليه وإرجاعها للدولة الليبية، وضبط شخص يدعي ملكيته للأرض وإحالته إلى مكتب النائب العام.

8 نوفمبر، 2023 10:54 ص
0 6

المزيد من الأخبار

بحث آلية لأرشفة بيانات مصلحة الأحوال المدنية وحفظ نماذج مؤمنة وفق المعايير الدولية

8 نوفمبر، 2023 11:59 ص

الدولة الرقمية.. القابضة للاتصالات تبحث تنفيذ مشروع شبكة البيانات الحكومية الآمنة

8 نوفمبر، 2023 11:32 ص

الساعدي: انقطاع المياه عن شرق بنغازي سببه ترحيل الخط الرئيسي تحت جسر المساكن

8 نوفمبر، 2023 10:25 ص

تراجع أسعار النفط مع زيادة كبيرة في إمدادات الخام الأمريكية

8 نوفمبر، 2023 10:01 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى