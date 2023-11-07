3 طائرات مسيرة تستهدف قاعدة أمريكية في العراق

أخبار ليبيا 24

أكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان تعرض قاعدة عسكرية في مطار أربيل بشمال العراق، تضمّ قوات أميركية ومن التحالف الدولي لمكافحة المتطرفين، إلى هجومين منفصلين بـ 3 طائرات مسيّرة.

وبحسب الجهاز: «3 طائرات مسيرة هاجمت قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في توقيتين منفصلين» مشيرًا على ان الهجومين «لم يسفرا عن إصابات أو أضرار في المنشآت، بحسب آخر المعلومات» حسب قوله.

وفي سياقٍ ذي صلة… نفذت وزارة الدفاع التركية، ضربات جوية شمالي العراق، مستهدفةً حزب العمال الكردستاني.

الوزارة وفي بيانٍ أوضحت ان الضربات أسفرت عن تدمير31 هدفًا بينها ملاجئ يعتقد أن بداخلها مسؤولين رفيعين في حزب العمال الكردستاني؛ وذلك للقضاء على الهجمات الإرهابية ضد الشعب والقوات الأمنية وحماية الحدود التركية.

وفي وقتٍ سابق.. أكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، مقتل ثلاثة عناصر من حزب العمال الكردستاني بضربة تركية.

وقال الجهاز في بيانٍ: «قُتل 3 عناصر من الحزب في العراق إثر ضربة نفذتها طائرة مسيَّرة تركية في كردستان بشمال العراق» بحسب البيان.