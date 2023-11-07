وزارة العمل تحيل نتائج مطابقة الازدواج الوظيفي إلى وزارة المالية 

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أحالت وزارة العمل نتائج مطابقة الازدواج الوظيفي إلى وزارة المالية، بعد مطابقتها بمركز المعلومات والتوثيق الخاصة بالعاملين في الشركات العامة والمصارف وما في حكمها.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي عملًا بقرار مجلس الوزراء، باعتماد نتائج الازدواج الوظيفي.

وأضافت وزارة العمل أن مطابقة الازدواج الوظيفي جاء تطبيقا للحوكمة الرشيدة ومبدأ تكافؤ الفرص وتنظيم الجهاز الإداري للدولة.

وكان المسؤول الإعلامي بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية عمر بسيسة دعا الموظفين إلى عدم الجمع بين الوظيفتين في القطاع العام والخاص.

وقال بسيسة في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”كل من لديه عمل آخر خارج إطار الدولة (يعني ازدواج وظيفي) بين القطاع العام وبين الشركات أو المصارف أو أي هيئات أو مؤسسات أخرى لا يتم تمويلها من الخزانة العامة ( أن يقدم استقالته وأن يسوي وضعه بشكل عاجل”.