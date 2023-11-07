نقابة المتقاعدين بالجنوب تنظم فعاليات للتعريف بالقضية الفلسطينية

أعلنت النقابة العامة للمتقاعدين بالمنطقة الجنوبية، عن تنظيم فعاليات لدعم الشعب الفلسطيني، وحقه في قيام دولته المستقلة، ومطالبة الرأي العام بمقاطعة جميع الدول والشركات التي تدعم إسرائيل.

و في بيان صدر عقب ختام تجمع الثاني للنقابة وفروعها في المنطقة الجنوبية، معربان فيه عن تضامنهم الكامل معإخوانهم الفلسطينيين في قطاع غزة، وغيرها من المدن الفلسطينية التي تتعرض للاعتداء ممنهج من قبل قواتالاحتلال الإسرائيلي.

هذا وأدان البيان العدوان الإسرائيلي على القطاع، منتقدين الصمت الدولي ودعم الدول الكبرى للكيان المحتل،الذي ينفذ أبشع أنواع الجرائم بحق الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ، خلال القصف العشوائي بالقنابل الفسفورية المحرمة دوليا، والتي قصف بها الملاجئ والمستشفيات ودور الرعاية.

هذا و استنكر البيان استهداف سيارات الإسعاف، ومقرات المنظمات الدولية، وقطع إمدادات الماء والكهرباء والغازوالغذاء والعلاج والاتصالات عن أهالي غزة، معتبرين ذلك جريمة إبادة جماعية.

وطالب البيان الشعوب العربية والإسلامية في العالم، بتقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني.