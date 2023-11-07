مشرحة طبي طبرق ترد على حادثة عودة متوفي للحياة أثناء صلاة الجنازة 

أخبارليبيا24- خاص

رد مسؤول في مشرحة طبرق الطبي اليوم الثلاثاء على شائعات عودة متوفي عاد إلى الحياة أثناء الصلاة عليه بمسجد الفقيه ظهر اليوم.

ونفى المسؤول في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ ما تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي عن متوفي عاد إلى الحياة أثناء الصلاة عليه بمسجد الفقيه ظهر اليوم الثلاثاء بمدينة طبرق.

وأكد المصدر بأنه تم إرجاع الجثمان إلى المركز والكشف عليه فوجد أنه متوفيًا منذ ساعات.

وأضاف المصدر أن الإجراءات المتبعة قبل الدفن بوضع الجثمان لمدة ساعتين داخل المستشفى قبل نقله إلى المشرحة وتغسيله وتكفينه.

ونوه المصدر بعدم نشر الشائعات التي تثير الفزع بين المواطنين.