مستوى قياسي.. الليرة التركية تسجل تراجعا تاريخيا أمام الدولار

7 نوفمبر، 2023 9:14 م
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أخبار ليبيا 24 – متابعات

تراجعت العملة التركية أمام نظيرتها الأمريكية، وسجلت في تعاملات اليوم الثلاثاء مستوى تاريخيا متدنيا، حيث تجاوزت مستوى 28.5 ليرة للدولار.

ومساء اليوم ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي بنسبة 0.23% إلى 28.5005 ليرة، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ” للأنباء.

وتتعرض العملة التركية لضغوطات في ظل ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، وفي 26 أكتوبر الماضي، أعلن البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس من 30% إلى 35% سنويا، لدعم الليرة التركية.

7 نوفمبر، 2023 9:14 م
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