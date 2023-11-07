محتجزة لأكثر من 8 سنوات..الوحدة الوطنية تعلن استرجاع طائرة شحن ليبية من ماليزيا 

أخبارليبيا24

أكدت حكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء، استرجاع طائرة الشحن الليبية طراز C130 من دولة ماليزيا، بعد رفع العقوبات عنها.

وأضافت منصة حكومتنا التابعة للحكومة أن مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة (لارمو) لحكومتنا، أعلن عن نجاح مفاوضات استرجاع الطائرة.

وذكرت المنصة أن الطائرة C130 كانت قد أرسلتها الدولة الليبية لإخضاعها لعملية صيانة في الخارج، وجرى احتجازها لاحقا في ماليزيا لما يزيد عن الـ 8 أعوام.

وأوضحت حكومتنا أن الطائرة المسترجعة حاليا تأتي كمرحلة أولى في عملية كاملة تشمل التفاوض على استرجاع عدد من الطائرات والسفن الليبية في الخارج.