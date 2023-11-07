لن تصدق.. مداهمة محطة غسيل للسيارات تستخدم لتحضير رغيف الخبز الخاص بتحضير الشاورما

أخبار ليبيا 24

أعلن فرع الحرس البلدي قصر بن غشير، عن ضبط محطة غسيل للسيارات يستغلها أصحابها في تحضير رغيف الخبز الخاص بتحضير الشاورما .

وبالتنسيق بين مدير نيابة النظام العام جنوب طرابلس الجزئية ومدير مديرية الحرس البلدي جنوب طرابلس، ورئيس فرع الحرس البلدي سيدي السائح وبالتعاون مع رئيس فرع الحرس البلدي قصر بن غشير والأعضاء التابعين له وبالتعاون مع أعضاء الأمن المركزي جنوب طرابلس ومدير مكتب الاصحاح البيئي سيدي السائح وبناء على تعليمات مدير نيابة النظام العام جنوب طرابلس الجزئية تم تشكيل فريق وبعد التحري وجمع المعلومات عن المكان عبارة عن محطة غسيل السيارات مستغلينها لتحضير رغيف الخبز الخاص بتحضير الشاورما وتم الخروج عند الساعة 11.30 ليلاً إلى عين المكان يوم الأحد الموافق 5/11/2023.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم قفل المكان بالشمع الأحمر وضبط العمالة الموجودة داخل المكان وإحالتهم إلى نيابة النظام العام من حيث الإجراء.