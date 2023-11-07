عميد بلدية إجدابيا يبحث التعاون مع جهاز مكافحة المخدرات

بحث عميد بلدية إجدابيا نصر غربي الثلاثاء، أوجه التعاون بين البلدية وجهاز جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع إجدابيا.

جاء ذلك خلال زيارة العميد لمقر الجهاز، بناء على دعوة رئيس الجهاز الرائد أسامة الورفلي، لبحث سُبل تعزيزالتعاون، ووقوف على احتياجات الجهاز التي تمكنه من أداء عمله بكفاءة عالية في مجال مكافحة المخدرات، وتأمينالسلامة العامة.

وتفقد عميد البلدية وحدة التوعية والإرشاد التابعة للجهاز، والتي تعمل على توعية الشباب وتثقيفهم حول مخاطرالمخدرات وتأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع، مُثمنا الجهود المبذولة في هذا الصدد، بما تقدمه الوحدة لرفعالوعي لدى المجتمع.