صادرات ميناء الحريقة النفطي في عشرة أشهر من العام 2023

أخبار ليبيا 24

بلغت صادرات ميناء الحريقة النفطي خلال العشرة أشهر الماضية من العام 2023 نحو 55.4 مليون برميل.

ورصدت، وكالة أخبار ليبيا 24، حركة التصدير بالميناء التابع لشركة الخليج العربي للنفط، حيث بلغت صادرات الخام من الميناء خلال شهر يناير 2023، 05 ملايين برميل.

وبلغت الصادرات في شهر فبراير 4.6 مليون برميل، وفي مارس 5.6 مليون برميل، وفي إبريل 06 ملايين برميل.

وصدّر الميناء خلال شهر مايو 5.6 مليون برميل، وفي يونيو 06 ملايين برميل، وفي يوليو 5.6 مليون برميل، وفي أغسطس 06 ملايين برميل وفي سبتمبر 06 ملايين، بينما في أكتوبر فقد بلغت الصادرات 05 ملايين برميل.

وميناء الحريقة النفطي هو أحد الموانئ النفطية في ليبيا والوحيد في أقصى شرق البلاد.

ويتم ضخ النفط الخام إلى الميناء عبر حقلي مسلة والسرير، وهما حقلان يتبعان لشركة الخليج العربي للنفط.