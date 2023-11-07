شهرٌ دامي..  أكثر من 10 آلاف قتيل في غزة

أخبار ليبيا 24

قُتل أكثر من 10 آلاف و328 فلسطينياً، بينهم 4237 طفلاً، جراء الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وزارة الصحة في قطاع غزة، أوضحت في مؤتمرٍ صحفي أن عدد المصابين في غزة بلغ 25 ألفاً و956 مصاباً منذ 7 أكتوبر 2023.

بدورها أكدتْ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا، أنّ طفلاً غزيًا يفقد حياته كل 10 دقائق في المتوسط، بحسب المنظمة.

بدوره ذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية / أن عدد الشهداء من الأطفال في غزة والضفة الغربية بلغ 5143 طفلا شهيدا منذ السابع من أكتوبر الماضي جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

ونقل التقرير عن وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الأطفال الذين استشهدوا نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة بلغ 3900 طفل شهيد، بالإضافة إلى وجود 1200 طفل مفقود تحت الأنقاض في عداد الموتى.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأطفال الشهداء في الضفة الغربية الذين قتلتهم إسرائيل بلغ 43 طفلا من بينهم طفل واحد قتله المستوطنون.