رئيس شركة “سوناطراك” الجزائرية يؤكد عزم الشركة للعودة بقوة للعمل في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد، الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية، رشيد حشيشي، اليوم الثلاثاء، عزم الشركة للعودة بقوة في قطاع النفط الليبي، لإنجاز أعمال الاستكشاف والإنتاج، معلنًا عن افتتاح مكتب لسوناطراك في ليبيا ليتسنى لهم متابعة أعمالهم عن قرب.

جاء ذلك في اجتماع بطرابلس مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة؛ حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن الجانبان بحثا التعاون المشترك في مجال فرص الاستثمار وتطوير عمليات الإنتاج في ليبيا.

وأضافت، أن حشيشي أكد عزم سوناطراك للعودة بقوة في قطاع النفط الليبي، لإنجاز أعمال الاستكشاف والإنتاج، معلنًا عن افتتاح مكتب لسوناطراك في ليبيا ليتسنى لهم متابعة أعمالهم عن قرب.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن بن قدارة رحب بعودة شركة سوناطراك وإيجابية المباحثات مع مسؤوليها، مؤكداً جاهزية المؤسسة على تسهيل كافة العراقيل للشركة وتعيين فرق مختصة لمتابعة عملها.