خلال 24 ساعة.. الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلتين و33 مسيرة أوكرانية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة “سو-27” أوكرانية في مقاطعة خاركوف وأخرى من طراز “ميغ-29” في سماء دونيتسك خلال اليوم الماضي.

وأضافت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن قواتها دمرت 33 مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة خلال يوم كما اعترضت صاروخين من نظام HIMARS.

وحسب بيانات الدفاع الروسية، فإن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني على مختلف المحاور بلغت نحو 760 جنديا، وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

حيث تم إصابة 5 تجمعات من القوات والمعدات الأوكرانية على محور كوبيانسك وخسائر تصل إلى 160 عسكري، وعلى محور كراسني ليمان خسرت القوات الأوكرانية نحو 170 عسكريا بين قتيل وجريح

صد 7 هجمات على محور دونيتسك وبلغ إجمالي خسائر الجانب الأوكراني هناك نحو 245 جنديا بين قتيل وجريح.

وتم تحييد ما يصل إلى 70 عسكريا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك، و60 آخرين على محور زابوروجيه، فيما بلغت خسائر أوكرانيا على محور خيرسون نحو 55 عسكريا بين قتيل وجريح.

إصابة قوات ومعدات عسكرية للجيش الأوكراني في 105 مناطق.