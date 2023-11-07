حفتر يستقبل وفدا من الجبل الأخضر ويؤكد أهمية دور القبائل في دعم السلم الاجتماعي

7 نوفمبر، 2023 10:12 م
0 5

أخبار ليبيا 24

استقبل، القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، وفدا من مشايخ وأعيان قبائل الجبل الأخضر.

وقال مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة، إن الوفد عبر الوفد امتنانهم وتقديرهم لجهود القيادة العامة المبذولة في كافة المدن والمناطق، مثمنين استجابة الوحدات العسكرية السريعة إبان أزمة الإعصار وعمل القوات المسلحة على متابعة مشاريع الإعمار وتأمين الطرق وحفظ الأمن داخل المدن.

من جانبه أكد القائد العام خلال هذا اللقاء على أهمية دور القبائل في تمكين ودعم السلم الاجتماعي في كافة المدن والمناطق الليبية، معبرا في ذات الوقت عن جزيل شكره على دعم القبائل الليبية المتواصل لكافة أبناء المؤسسة العسكرية.

الوسوم
7 نوفمبر، 2023 10:12 م
0 5

المزيد من الأخبار

سجل جوائز الكرة الذهبية في آخر 6 سنوات

8 نوفمبر، 2023 12:46 ص

حماد: عمليات المضاربة في سعر صرف الدولار محاولة يائسة لضرب الاستقرار

8 نوفمبر، 2023 12:00 ص

الحكومة الليبية تسلم صكوك تعويض للمتضررين من الفيضانات في سوسة

7 نوفمبر، 2023 10:35 م

عسكريٌ لوكالتنا: معركتنا في درنة بدأت بالتحري ثمّ الاقتحام العسكري وتكللت بالنصر | الجزء الثالث

7 نوفمبر، 2023 10:03 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى