حفتر يستقبل وفدا من الجبل الأخضر ويؤكد أهمية دور القبائل في دعم السلم الاجتماعي

أخبار ليبيا 24

استقبل، القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، وفدا من مشايخ وأعيان قبائل الجبل الأخضر.

وقال مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة، إن الوفد عبر الوفد امتنانهم وتقديرهم لجهود القيادة العامة المبذولة في كافة المدن والمناطق، مثمنين استجابة الوحدات العسكرية السريعة إبان أزمة الإعصار وعمل القوات المسلحة على متابعة مشاريع الإعمار وتأمين الطرق وحفظ الأمن داخل المدن.

من جانبه أكد القائد العام خلال هذا اللقاء على أهمية دور القبائل في تمكين ودعم السلم الاجتماعي في كافة المدن والمناطق الليبية، معبرا في ذات الوقت عن جزيل شكره على دعم القبائل الليبية المتواصل لكافة أبناء المؤسسة العسكرية.