بعد كارثة دانيال .. افتتاح وحدة الطب النفسي في درنة

أخبار ليبيا 24

أجرى وزير الصحة بالحكومة الليبية، عثمان عبد الجليل، اجتماعًا مع رئيس الهيئة الوطنية للصحة النفسية والدعم النفسي طارق بدر، بحضور معاون رئيس الهيئة الوطنية للصحة النفسية شعبان للتشاور حول تنفيذ اتفاق سابق مع منظمة الصحة العالمية.

ويهدف إلى الاجتماع إقامة ورشة تدريبية تنشيطية على برنامج “رأب الفجوة”، وهو برنامج تدريبي مخصص للأطباء العامين وأطباء الأسر، بهدف تعزيز مهاراتهم في التعامل مع الجوانب النفسية للمرضى.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك جهودًا مكثفة لتأسيس وحدة خدمات الطب النفسي لفئات الرجال والنساء والأطفال، وذلك بهدف بدء تقديم خدمات سريرية في مدينة درنة، وتم اختيار الموقع المناسب لإقامة هذه الوحدة بالتنسيق مع وزارة الصحة، كما يتم الاستعداد حاليًا لافتتاح مركز خدمات الأم والطفل في مستشفى يوسف بو رحيل.