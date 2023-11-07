بعد أسبوع.. تونس تلقي القبض على الإرهابيين الفارين

أخبار ليبيا 24

أكدت وزارة الداخلية التونسية أنّ سلطات الأمن تمكنت من اعتقال كل المساجين الهربين من السجون والمتهمين في قضايا إرهابية خطيرة جداً، بعد نحو أسبوع على تهريبهم.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ أنَ «قوات الأمن التونسية تابعت طوال الأيام الماضية، عمليات البحث والتفتيش عن المساجين، وأسفرت عمليات القوات المسلحة والمصالح الأمنية عن تحديد مكان 4 من بينهم في جبل بوقرنين المجاور لضاحية حمام الأنف ومقر محافظة بن عروس جنوب العاصمة تونس»، بحسب نص بيان الوزارة

وفي وقتٍ سابق… قال الرئيس قيس سعيد، إن بلادهُ تعيش على وقعِ استنفار أمني وسياسي جديد، بعد أيام من عملية تهريب 5 سجناء إرهابيين.

وبحسب الرئاسة التونسية.. تأتي حالة الاستنفار بعد أن وجهت السلطات تهمة المشاركة في مداهمة فرع بنك جنوبي العاصمة إلى اثنين من السجناء الخمسة، الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد بتهم الضلوع في الإرهاب والتفجيرات، والاغتيالات السياسية، وفقَ الرئاسة التونسية.

وكانت الرئاسة التونسية قد أقالت، رئيسي جهازي المخابرات، بعد فرار سجناء مُدانين بقضايا إرهاب من سجن قرب العاصمة.