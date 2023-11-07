برسالة مغلفة.. الموفد الأمريكي يطلق تحذيرا للبنان بمصير يشبه ما يجري في غزة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا المبعوث الأمريكي، آموس هوكستين، يوم الثلاثاء إلى عودة الهدوء إلى جنوب لبنان بعد شهر من التصعيد بين لبنان وإسرائيل بالتزامن مع الحرب الدائرة في قطاع غزة المحاصر.

وتشهد المنطقة الحدودية تبادلا للقصف بين “حزب الله” وإسرائيل بعد شن حركة “حماس” في السابع من أكتوبر هجوما غير مسبوق على إسرائيل التي ردت بقصف مكثف ومستمر لقطاع غزة، خلف أكثر من 10 آلاف قتيل بينهم أكثر من 4000 طفل.

وقال هوكستين إثر لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت: “لا تريد الولايات المتحدة أن ترى النزاع في غزة يتصاعد ويتوسع إلى لبنان”.

وأضاف في حديث مقتضب للصحفيين: “عودة الهدوء إلى الحدود الجنوبية أمر بالغ الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة، ويفترض أن يكون أهم أولويات لبنان وإسرائيل على حد سواء”.

وأسفر التصعيد عن مقتل 83 شخصا في الجانب اللبناني، بينهم عناصر من “حزب الله” ومدنيون.

وأحصى الجيش الإسرائيلي مقتل 6 عسكريين على الأقل ومدني.

وشدد هوكستين على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي عزز انتشار قوة الأمم المتحدة الموقتة (اليونيفيل) في جنوب لبنان إثر انتهاء حرب يوليو 2006 بين “حزب الله” وإسرائيل.

وانتشر الجيش اللبناني بموجب هذا القرار للمرة الأولى منذ عقود عند الحدود مع إسرائيل.

وحظر القرار أي انتشار مسلح في المنطقة الحدودية خارج قوات الجيش واليونيفيل.

وفي أول كلمة له منذ اندلاع الحرب في غزة، حذر الأمين العام لـ”حزب الله”، حسن نصرالله، الجمعة الماضي، من اندلاع حرب إقليمية واسعة ما لم يتوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وأوضح أن تطوّر جبهة لبنان مرتبط “بمسار وتطور الأحداث في غزة”، مضيفا أن “كل الاحتمالات مفتوحة” على الجبهة اللبنانية.