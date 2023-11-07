اليونسيف تقدم مواد اغاثية على الحدود الليبية التونسية

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إنها قدمت مواد إغاثية لأكثر من 700 شخص، في إطار الاستجابة للأزمة الإنسانية على الحدود الليبية التونسية.

وأوضحت المنظمة، في منشور عبر حسابها في (فيسبوك)، أنها وزعت مجموعات النظافة الشخصية بالشراكة مع الهلال الأحمر الليبي والسلطات المحلية، لافتة إلى أنها توجد وبرنامج الأغذية العالمي والمنظمة الدولية للهجرة فيليبيا على الأرض، للاستجابة للأزمة الإنسانية على الحدود.

وأضافت اليونسيف أن هذه المساعدات تأتي ضمن جهودهم في توفير مساعدات إنسانية متعددة القطاعات،تشمل مواد منزلية وحصصاً غذائية ومجموعات نظافة واستشارات طبية، بالإضافة إلى خدمات التعقيم والنظافة في منطقة العسة للأشخاص الأكثر احتياجا على الحدود.