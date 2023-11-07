“الوطنية للنفط” ترصد ميزانية لتدريب 62%‎ من موظفي القطاع النفطي

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عقد مدير الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة الوطنية للنفط عبد الكريم شوية، اجتماعاً موسعاً مع مديري إدارات الموارد البشرية ومكاتب التدريب والتطوير بالمعاهد والمراكز والشركات التابعة للقطاع النفطي، بحضور مدير مكتب البرامج الاستراتيجية بالمؤسسة عمران أبوخريص وعدد من أعضاء لجان الشركات النفطية.

وخصص الاجتماع لاستعرض وتقييم آلية عمل إدارات الموارد البشرية بشركات القطاع ومناقشة كيفية تحسينها وتكييفها بما يلائم الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، وذلك من خلال تدريب وبناء قدرات العاملين في قطاع النفط لإكسابهم مؤهلات وقدرات جديدة تساعدهم على تنفيذ مهام ومسؤوليات أكبر لتحقيق أهداف المؤسسة.

وأوضح مدير الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية أن التدريب يعد خياراً استراتيجياً تتطلع المؤسسة من خلاله لبناء القدرات البشرية للعاملين بالقطاع الذين تعدهم أساس عملها وأكثر أصولها قيمةً، مؤكداً أن الإدارة العليا للمؤسسة رصدت ميزانية لتدريب 46 ألف من عمال القطاع، أي ما نسبته 62% من إجمالي العاملين، ونوهت بضرورة أن يكون التدريب بشكل دائم على مدار السنة وكل سنة ووفق الاحتياجات.