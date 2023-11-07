الكوني يبحث مع الدبيبة تنفيذ مشروعات في الجنوب الليبي

بحث النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، تنفيذ المشروعاتالاستراتيجية في مناطق الجنوب، والمشاكل التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في مجالات الصحة، والتعليم،والبنية التحتية.

وتناول الاجتماع الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء، إمكانية تفعيل صندوق إعمار مرزق الذي يهدف لإعادة إعمارها،وتأهيل المناطق التي دمرتها الحروب، من أجل عودة النازحين للاستقرار فيها.

واستعرض الجانبان الخطوات المتخذة من قبل الوزارات، والهيئات والمصالح، والأجهزة التابعة للحكومة، لاستكمالالمشاريع المتوقفة، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.

وأكد الجانبان على ضرورة تذليل الصعوبات التي تُعيق تنفيذ المشاريع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان حصول مناطق الجنوب على نصيبها من مشاريع التنمية التي تهدف لتحقيق الاستقرار فيه.