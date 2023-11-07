العامة للكهرباء تؤكد وصول المزيد من الشحنات الكهربائية لمحطات الكهرباء 

7 نوفمبر، 2023 8:49 م
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أخبارليبيا24 

أكدت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء وصول المزيد من الشحنات الكهربائية لمحطات الكهرباء. 

وأضافت الشركة وصول معدات وقطع غيار خاصة بمحطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة وكذلك وصول معدات إلى محطة الزهراء موردة من شركة (سيمنس) الألمانية. 

وأوضحت الشركة أن هذه المعدات وصلت ضمن عقد الصيانات والعمرات الجسيمة طويل الأمد. 

وأشارت الشركة إلى مواصلة جهودها لدعم الشبكة الكهربائية والرفع من كفاءة وحدات الإنتاج حفاظاً على نمط عطائها وإطالة عمرها. 

7 نوفمبر، 2023 8:49 م
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