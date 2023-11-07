الشويهدي : لجنة “6+6” أنجزت كافة قوانين انتخاب الرئيس ومجلس الأمة

أخبار ليبيا 24

قال رئيس لجنة 6+6 عن مجلس النواب جلال الشويهدي إن لم يكن هناك أي جمود سياسي من مجلس النواب، فقد عملنا بشكل جيد وانجزنا ما طلب من كأعضاء لجنة 6+6 من المجلسين سواء بقوانين انتخاب الرئيس أو مجلس الأمة.

وأوضح الشويهدي في تصريح لأخبار ليبيا 24، أن حالة الجمود السياسي الحالية حدثا من بعض الأطراف الخارجية والداخلية، بسبب رفضها لبعض المواد في قوانين الانتخابات، خصوصا المادة 86 في انتخاب الرئيس والمادة 90 انتخابات مجلس الأمة، والتي تنص على وجود حكومة موحدة جديدة تشرف على الانتخابات ولا تشارك فيها.

وأضاف أن اللقاء المرتقب بين رئاسة المسجلين في مصر حدث للأسف بناء على ضغوطات خارجية على مجلس الدولة، وممكن تحدث تفاهمات على تغيير الحكومة وهذا ما يجب أن يكون، لأن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بحجب الثقة، ومن الضروري أن تكون لدينا حكومة موحدة تشرف على الانتخابات ولا تشارك فيها ولا تستخدم مقدرات الدولة في حملتها الانتخابية ، وهذا الامر الطبيعي.

وأجاب الشويهدي على سؤال مراسل الوكالة عن تسليم الحكومتين السلطة للحكومة الموحدة الجديدة قائلا: ” الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد حكومة منبثقة عن مجلس النواب وستنفذ وتسلم، ولكن تبقى الإشكالية في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المتشبث بالسلطة، لافتاً أنه على مر الحكومات منذ 2011 حتى الان لم نرى حكومة متشبثا بالسلطة إلا حكومة الدبيبة، كل الحكومات سلمت بطريقة سليمة و باحتفالية إلا حكومة الدبيبة.

وأشار إلى أن سيكون هناك جديد بعد لقاء القاهرة لأن هناك ضغوطات وهناك أطراف دولية حاولت الإبقاء على حكومة الدبيبة لكن رأت الإصرار من مجلس النواب على تغيير الحكومة فلم تستطع تجاري حكومة الدبيبة أن تبقى في السلطة ، ومجلس النواب مُصر على أن تكون هناك حكومة جديدة تشرف ولم تشارك في الانتخابات وهذه مهمتها الوحيدة ، مؤكداً أن حتى وأن تم الدخول في مفاوضات مع الدبيبة لبقاء حكومته والإشراف على الانتخابات بشرط أن لا يدخل هو ولا وزرائه في الانتخابات سيرفض، فالرجل لديه نيك واضحة بالدخول للانتخابات الرئاسة ، ويريد أن تكون حكومته هي التي تشرف على هذه الانتخابات، وهكذا سيستخدم مقدرات الدولة في حملته الانتخابية، خصوصاً الجميع يعرف الفساد بحكومة الدبيبة وما كشفه ديوان المحاسبة في تقريره يعتبر قليل من كثير .