الحكومة الليبية تسلم صكوك تعويض للمتضررين من الفيضانات في سوسة

7 نوفمبر، 2023 10:35 م
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أخبار ليبيا 24

سلّمت لجنة التعويضات بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان، اليوم الثلاثاء، صكوك تعويض للمتضررين من الفيضانات في سوسة.

وقام، رئيس لجنة التعويضات، أبوبكر الزوي، رفقة عضو لجنة التعويضات اللواء أكرم المسماري، بعملية تسليم الصكوك للأسر المتضررة من إعصار دانيال والمسجلة لدى منظومة الحصر المكلفة من الحكومة الليبية والقيادة العامة.

وتمّت عملية تسليم الصكوك، بحضور عميد بلدية سوسة، عبدالحكيم عبدالرحمن، وأعضاء لجنة الحصر بالبلدية.

وأكدت الحكومة، إن اللجنة سوف تواصل عملية التوزيع خلال الأيام القادمة، حتى ضمان حصول جميع المتضررين على مستحقاتهم.

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7 نوفمبر، 2023 10:35 م
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