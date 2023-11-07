التومي يقدم تقريرًا للدبيبة بشأن مشروعات التنمية المحلية المنفذة بالبلديات

أخبار ليبيا 24

قدم وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة، بدر الدين التومي، تقريرا لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، بشأن التنمية المحلية المنفذة بالبلديات وفق المخصصات المعتمدة للعام 2022.

ووفقًا لمكتب رئيس حكومة الوحدة؛ فقد تمت الموافقة على تنفيذ 1088 مشروعًا يحقق أهداف التنمية المحلية في كافة البلديات.

وأكد التومي، أن تلك المشاريع تمّ توجيهها للمشروعات ذات الطبيعة المحلية في الطرق والمياه والصرف الصحي والإنارة والساحات الرياضية والصيانات السريعة وتوريد معدات النظافة.

وأوضح التومي، لرئيس الوزراء الصعوبات التي تواجه ملف الإيرادات المحلية، والتي تعمل الوزارة على حلحلتها باعتبار أن نقل الاختصاصات للسلطة المحلية يتطلب بذل جهود وطنية.

كما أطلع التومي الدبيبة على الإجراءات التنفيذية التي تنفذها الوزارة في مجال التحول الرقمي والتي تشير إلى استكمال المشروع نهاية شهر نوفمبر الجاري، ليتم بذلك تحويل كافة الإجراءات إلى الصيغة الإلكترونية وتتمكن البلديات من متابعة إجراءاتها عبر المنظومة المزمع إطلاقها.