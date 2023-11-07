الاستيلاء على مليون و 800 ألف..جنايات طرابلس تدين مسؤولين في فرع مصرف الجمهورية – بالأشهر 

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كشف مكتب النائب العام أن محكمة الجنايات بطرابلس أصدرت حكماً يقضي بإدانة مسؤولين في فرع مصرف الجمهورية – بالأشهر.

وأوضح مكتب النائب العام أن النيابة العامة رفعت إلى قضاء الحكم واقعات فساد، تمظهرت في استيلاء موظفة في المصرف على مليون وثـمانمائة وعشرين ألفاً ومئة وثمانية وستين ديناراً وثمانية وثلاثين درهماً، من حساب مصرفي لأحد زبائن المصرف.

وأكد المكتب أنه ارتبط بالاستيلاء تمويهٍ لمصدر المال المستولى عليه؛ والحقوق المتعلقة به؛ إضافةً إلى نمط سلوك فساد تمثَّل في إهمال أربعة من موظفِي المصرف واجبهم الوظيفي.

وأفاد مكتب النائب العام أن الموظفين تخلوا لصالح المحكوم عليها عن البيانات المخصَّصة لعملهم على منظومة المصرف؛ وتركهم واجب التبليغ عن الواقعة المجرَّمة عقب علمهم بارتكابها.

وذكرت أنه بفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراءات تحقيق واقعات الدعوى؛ قضت، في آخر جلساتها، بإدانة موظفة المصرف؛ فأنزلت بها عقوبة الحبس ثلاثين شهراً.

وكشف المكتب أن المحكمة غرمت المتهمة ثلاثة ملايين وستمائة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وستة وثلاثون ديناراً وستة دراهم؛ إضافةً إلى إلزام المحكوم عليها ردّ مليون وثمانمائة وعشرين ألفاً ومئة وثمانية وستين ديناراً وثمانية وثلاثين درهماً.

ولفت المكتب إلى أن المحكمة أدانت بقية المحكوم عليهم؛ فأنزلت بهم عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة؛ وأمرت بوقف نفاذ العقوبة بالنسبة لمَحْكُومَيْن اثنين.