الأرصاد تسحل ارتفاع لدرجات الحرارة على مناطق الساحل الغربي

7 نوفمبر، 2023 1:13 م
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أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة مرتفعة اليوم الإثنين على مناطق الساحل الغربي (من رأس اجدير إلى طرابلس وسهل الجفارة) حيث تترواح مابين (30-37)مْ, وتتراوح مابين (26-32)مْ على باقي المناطق في حين تصل على غدامس ومناطق الجفرة إلى (35) مْ مع رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال على بعض مناطق الشمال الغربي .

وأضاف المركز في نشرته اليومية أن الأجواء في ستكون مستقر على باقي مناطق ليبيا متوقع ان تنخفض درجات الحرارة يوم غد على مناطق الشمال الغربي مع رياح شمالية غربية نشطة السرعة على الساحل وتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

7 نوفمبر، 2023 1:13 م
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