أوبك: رؤية إيجابية لقطاع الطاقة العالمي

أخبار ليبيا 24

من المتوقع أن يحقق قطاع الطاقة نمواً اقتصادياً عالمياً بشكل صحي، على الرغم من تحديات التضخم على مستوى العالم.

الأمين العام لأوبك، هيثم الغيص، قال خلال مؤتمر دولي «إن أداء اقتصاد الولايات المتحدة جيدٌ للغاية، على الرغم من أن أوروبا تعاني، مشيراً إلى أنه حتى النمو السنوي الصيني من المتوقع أن يتراوح من 4.5 في المائة إلى 5 في المائة» حسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط.

وفيما سبق… رفعت منظمة أوبك رفعت توقعاتها حول الطلب العالمي على النفط خلال عام 2045.

وبحسب تقرير المنظمة السنوي، من المتوقع أن يبلغ الإنتاج حوالي 116 مليون برميل يوميًا من 99.6 مليون برميل يوميًا في 2022 مقارنة بـ 109.8 مليون برميل يوميًا في توقعات سابقة للمنظمة، وفق التقرير.

وفي الأثناء.. قررت مجموعة أوبك بلس موصلة تقييم الأوضاع بسوق النفط العالمية، للتعامل مع تطورات السوق واتخاذ إجراءات إضافية.

المجموعة؛ وفي بيانٍ أكد التزام الدول الأعضاء خفض إمدادات النفط حتى نهاية العام 2024، حسب البيان.

وفي وقتٍ سابق.. انخفض إنتاج دول أوبك من النفط، خلال شهر يوليو الماضي بواقع 27.79 مليون برميل يومياً في المتوسط.