أمن بنغازي: التحريات تضبط شخصًا اختلس 900 ألف دينار من شركة يعمل بها محاسبًا 

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة تمكن من ضبط شخص قام باختلاس مبلغ وقدره 900 ألف دينار ليبي من شركة لاستيراد المواد الغذائية.

وأضافت المديرية أن مواطنًا يمتلك شركة لاستيراد المواد الغذائية تقدم ضد أحد الأشخاص يعمل معه كمُحاسب بالشركة حيث لاحظ الشاكي نقصاً شديداً في البضاعة ولم تكن هناك أي عوائد مالية.

وأوضحت المديرية أن الشاكي أكد أن هناك ديون متراكمة على الشركة لم تُسدد وأفاد بأن المبلغ المسروق يقدر بـ 900 ألف دينار.

وأفادت أن رئيس قسم التحريات العامة بالمُديرية عقيد أشرف الشلطامي أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وتم مراجعة كاميرات المراقبة بالمكان.

وأشارت المديرية إلى أن مراجعة الكاميرات أوضحت أن المشكو فيه يقوم في نهاية كل دوام بفتح الخزنة ووضع مبلغ مالي بملابسه وكان يرتدي ملابس واسعة (جلابية).

وبينت أن أعضاء التحريات انتقلوا إلى منطقة شبنة حيث محل سكن المشكو فيه وتم ضبطه والانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه تبين أنه يدعى ع.م.س من مواليد 1970 المهنة موظف.

وأوضحت المديرية أن المتهم أنكر مانُسب إليه من تُهم وبالضغط عليه وبمواجهته بمقاطع الفيديو التي أوضحت سرقته للمبالغ المالية وأثبتت إدانته اعترف بأنه يقوم بفتح الخزنة كل نهاية دوام وأخذ مبلغ مالي وقدره عشرون ألف دينار من فئة الخمسون دينار بشكل يومي ووضعه بملابسه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.