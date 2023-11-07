أكثر من 13500 شهيد منذ بداية العدوان على غزة

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، الثلاثاء ، أنّ أكثر من 13500 شهيد ومفقود منذ بداية العدوان الإسرائيليعلى القطاع المحاصر، في وقت يتعرض فيه لحملة قصف مكثفة منذ أكثر من شهر وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والوقود.

وأفاد المكتب الإعلامي أن حصيلة الشهداء، بخلاف المفقودين، وصلت إلى 10328 شهيداً بينهم 4237 شهيداًمن الأطفال، إضافة إلى إصابة 25956 جريحاً منذ بداية العدوان على غزة.

ونوّه المكتب إلى أن 46% من عدد الشهداء هم من المناطق الجنوبية “التي يقول الاحتلال إنها آمنة”.

كما أشار إلى أن أكثر من 30 ألف طن من المتفجرات أُلقيت على غزة خلال شهر، وأن 40 ألف وحدة سكنيةتعرضت للهدم الكامل حتى الآن، لافتاً إلى أن الاحتلال ارتكب 1071 مجزرة بحق أهالي قطاع غزة منذ بدء الحربفي 7 أكتوبر الماضي.

وفي السياق ذاته، حذر المكتب من أن مليوناً ونصف المليون من النازحين يقيمون في مراكز الإيواء من مدارس ومستشفيات، وأوضح أن الاحتلال “استغل فرار عشرات المواطنين للحديث عن فتح ممر إنساني”.