“أبوزريبة” يناقش قضايا الأمن والحد من ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والمخدرات

7 نوفمبر، 2023 11:02 ص
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أخبار ليبيا 24

استقبل وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة،  عضو مجلس النواب رابحة عبد السلام، رفقة عدد من مشايخ وأعيان بلدية الساحل.

وناقش خلال اللقاء قضايا الأمن والحد من ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والمخدرات، وعدة مواضيع ذات صلة بالأمن في بلدية الساحل، وتم التركيز على وضع خطة أمنية جديدة للبلدية وتعزيز قدرات المديريات الأمنية وتوفير المعدات اللوجستية اللازمة.

وتم استعراض أهمية الأمن في بلدية الساحل وضرورة تعزيزه وتطويره لضمان سلامة المواطنين والتصدي للتحديات الأمنية المختلفة. وتم التأكيد على أهمية القضاء على ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والمخدرات التي تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب أبو زريبة عن التزامه الكامل في إعداد خطة أمنية شاملة لبلدية الساحل، تهدف إلى تحسين الأمن والسيطرة على الجريمة والحد من ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والمخدرات.

كما أكد على أهمية توفير التجهيزات والمعدات اللازمة للمديريات الأمنية في البلدية، بهدف تعزيز قدراتها في مجال مكافحة الجريمة وتطبيق القانون.

7 نوفمبر، 2023 11:02 ص
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