أبوزريبة يشدد على أهمية المناطق الحدودية كركيزة أساسية في قضايا الأمن القومي 

7 نوفمبر، 2023 6:19 م
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أخبارليبيا24 

شدد وزير الداخلية عصام أبوزريبة، اليوم الثلاثاء، على أهمية المناطق الحدودية كركيزة أساسية في قضايا الأمن القومي. 

وأكد أبوزريبة خلال لقائه مع مجلس شيوخ وأعيان قبائل الطوارق حرص الحكومة الليبية على مجابهة التحديات والصعوبات، التي تواجه المنطقة الجنوبية. 

وشدد وزير الداخلية على تقديم الخدمات لجميع المناطق والمدن في الجنوب الليبي، لا سيما فيما يتعلق بالمديريات والمراكز الشرطية، وآليات العمل في المناطق الصحراوية وصعوبات التنقل بين المناطق. 

من جانبه، أشاد مدير أمن غات بالاهتمام الكبير الذي يوليه وزير الداخلية للجنوب الليبي، وبالتحسينات التي تم إدخالها في أداء المديريات والمراكز. 

وطالب بمزيد من الدعم ، خاصة فيما يتعلق بالتجهيزات الفنية، الأمر الذي رحّب به الوزير. 

وشدد على ضرورة استمرار الخطة الأمنية التي وضعتها الوزارة، لتحقيق الأمن في المنطقة الجنوبية، بتكثيف الحملات الأمنية، بهدف فرض الأمن والقضاء على عصابات تهريب الوقود. 

7 نوفمبر، 2023 6:19 م
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