وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تُوقع مذكرة تعاون مع مجمع اللغة العربية بطرابلس

6 نوفمبر، 2023 5:35 م
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وقعت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة اليوم الإثنين، مذكرة تعاون مع مجمع اللغة العربية بطرابلسبرئاسة عبد الحميد الهرامة.

و جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مبروكة توغي، مع رئيس مجمع اللغة العربية بطرابلس عبد الحميد الهرامة، بهدف بحث آلية للتعاون في عددٍ من البرامج، أهمها نشر الكتاب، وإقامة برامج ثقافية مشتركة، من بينها عقد ندوة بعنوان“مجمع اللغة العربية الواقع والطموح”، والاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في ديسمبر القادم.

6 نوفمبر، 2023 5:35 م
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