من ضحايا الفيضانات..الطوارئ والدعم يستخرج 35 رفات من مقبرة الظهر الحمر 

6 نوفمبر، 2023 8:47 م
0 2

أخبارليبيا24 

كشف مركز طب الطوارئ والدعم أن الفرقة المساندة التابعة للمركز استخرجت اليوم الإثنين 35 رفات من مقبرة الظهر الحمر لإعادة تنظيم دفنها.  

وأوضح المركز أن هذه الرفات تعود لضحايا تم دفنهم خلال اليومين الأولين من الكارثة التي اجتاحت المنطقة الشرقية. 

وذكر المركز أن الفرق تقوم باستخراج الرفات ووضعه في أكياس الجثامين وتأكيد العدد الكلي، ومتابعة اجراءات اعادة تنظيم دفنها. 

وأشار مركز طب الطوارئ والدعم تندرج هذه العملية تحت إشراف ومتابعة النيابة العامة. 

6 نوفمبر، 2023 8:47 م
0 2

المزيد من الأخبار

جنائي بنغازي يضبط سودانيًا مطلوبًا لدى مديرية أمن مصراتة على ذمة واقعة سرقة 

6 نوفمبر، 2023 10:25 م
منصور الحصادي

الحصادي: مؤتمر إعمار درنة خطوة وفرصة أثبتت أنه من السهل جلب الشركات العالمية 

6 نوفمبر، 2023 10:10 م

الدبيبة يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ الانتخابات المرتقبة في أقرب الآجال 

6 نوفمبر، 2023 9:41 م

حماد يبحث سبل التنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 

6 نوفمبر، 2023 9:25 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى