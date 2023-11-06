من ضحايا الفيضانات..الطوارئ والدعم يستخرج 35 رفات من مقبرة الظهر الحمر 

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كشف مركز طب الطوارئ والدعم أن الفرقة المساندة التابعة للمركز استخرجت اليوم الإثنين 35 رفات من مقبرة الظهر الحمر لإعادة تنظيم دفنها.

وأوضح المركز أن هذه الرفات تعود لضحايا تم دفنهم خلال اليومين الأولين من الكارثة التي اجتاحت المنطقة الشرقية.

وذكر المركز أن الفرق تقوم باستخراج الرفات ووضعه في أكياس الجثامين وتأكيد العدد الكلي، ومتابعة اجراءات اعادة تنظيم دفنها.

وأشار مركز طب الطوارئ والدعم تندرج هذه العملية تحت إشراف ومتابعة النيابة العامة.