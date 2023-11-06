محامي السنوسي: تأجيل جلسة موكلي إلى 4 ديسمبر المقبل بسبب عدم إحضاره

6 نوفمبر، 2023 11:07 م
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عبدالله السنوسي
عبدالله السنوسي

أخبارليبيا24- خاص

قال محامي رئيس جهاز المخابرات الليبية بالنظام الأسبق عبدالله السنوسي، أحمد نشاد إنه تم تأجيل جلسة موكله إلى 4 ديسمبر المقبل. 

وأوضح نشاد في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الإثنين، أن الجلسة تم تأجيلها بسبب عدم إحضار موكله السنوسي من سجن معيتيقة حيث تنعقد جلسة المحاكمة. 

وأضاف المحامي أن هذه الجلسة تم تأجيلها لأكثر من مره لنفس السبب، بالرغم من تشديد هيئة المحكمة على عضو النيابة العامة الحاضر علي ضرورة تنفيذ قرارها بوجوب إحضار السنوسي في كل جلسة يتم تحديدها. 

6 نوفمبر، 2023 11:07 م
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