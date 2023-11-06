مؤسسة النفط: استهلاك ليبيا للغاز الطبيعي يبلغ 995 مليون قدم مكعب

6 نوفمبر، 2023 7:03 م
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أخبار ليبيا 24

كشفت، المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الإثنين، عن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، قائلة إنه بلغ 995 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبيّنت المؤسسة، أن معظم الاستهلاك جاء من قبل الشركة العامة للكهرباء، والتي استهلك نحو 751 مليون قدم مكعب.

كما بيّنت أن استهلاكها هي، بلغ 137 مليون قدم مكعب، فيما بلغ إجمالي استهلاك مجمع الحديد والصلب ومصانع صغرى أخرى 85 مليون قدم مكعب.

وذكرت أن استهلاك مصانع الإسمنت بلغت نحو 22 مليون قدم مكعب.

هذا وكشفت المؤسسة الوطنية للنفط، كذلك، أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و218 ألف برميل يوميًا؛ فيما بلغ إنتاج المكثفات 53 ألف برميل يوميًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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6 نوفمبر، 2023 7:03 م
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