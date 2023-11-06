لقاء تشاوري في جنيف حول المصالحة الوطنية الليبية

قام النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي صباح اليوم الإثنين، بافتتاح الجلسة الافتتاحية للقاء التشاوري حولالمصالحة الوطنية، الذي ينظمه مركز الحوار الإنساني في مدينة جينيف السويسرية.

وناقش اللافي رفقة عدد من الباحثين والخبراء الدوليين، والمختصين في الحوار وفض النزاعات والمصالحة، مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي، مستعرضا جانبا مما حققه من خلال الرؤية الاستراتيجية للمشروع، وانعقاد المؤتمر التحضيري، وجهود الوصول إلى المؤتمر الوطني الجامع.

وأكد أن المجلس الرئاسي وضع على عاتقه مسؤولية ملف المصالحة الوطنية، وإنجاحه وتحقيق أهدافه، بملكية خالصة للشعب الليبي.

وبحث المشاركون في المحور الأول للقاء، كيفية مساهمة المصالحة الوطنية في تعزيز الهوية الليبية من خلالالمحافظة على الثوابت الوطنية.