لا أتوقع أي تطور سياسي.. نادية عمران تعلق على اللقاء المرتقب بين عقيلة وتكالة

أخبار ليبيا 24

قالت، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، تعليقًا على اللقاء المرتقب بين رئيسي مجلسي النواب والدولة، إنها لا تتوقع حدوث أي تطور في الوضع السياسي الراهن.

وقالت عمران، في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، أن سبق هذا اللقاء العديد من اللقاءات الفاشلة رغم الزخم الإعلامي الذي يرافقها، طالما لم تتم حلحلة النقاط العالقة والأساسية، والتي تتركز في ضرورة احترام نصوص الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وإكمال المسار الدستوري وعدم العبث به.

واعتبرت أن حالة الجمود السياسي سببها سياسة المجلسين اللذين دأبا على عدم احترام الإرادة الشعبية والتحايل للاستمرار في المشهد وتعطيل الانتخابات.