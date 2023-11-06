قرعة الدوري المحترفين لكرة اليد

سحبت بالعاصمة طرابلس أمس الأحد، قرعة مباريات بطولة الدوري المحترفين لكرة اليد بمشاركة 16 فريقا تمتوزيعها على مجموعتين.

وتضم المجموعة الأولى فرق المنطقة الغربية هي الأولمبي والجزيرة واتحاد الشرطة والمشعل والأهلي طرابلسوالاتحاد، فيما المجموعة الثانية ضمت فرق المنطقة الشرقية وهي النجمة والمروج والأهلي بنغازي والهلال والنصروقاريونس والأخضر ونجوم المرج وبنغازي الجديدة والأنوار.

وقد حددت لجنة المسابقات، مواعيد المباريات التي ستنطلق في 13 نوفمبر الحالي، والصالات التي ستحتضن مباريات المجموعة الأولى وهي زوارة و17 فبراير بطرابلس، وصالة بنغازي، والمرج، والبيضاء، ستحتضن مباريات المجموعة الثانية.

هذا وقد أسفرت الجولة الأولى للمجموعة الأولى عن لقاء الأولمبي والاتحاد، والجزيرة يقابل الأهلي طرابلس، واتحادالشرطة يواجه المشعل، بينما الأسبوع الثاني الأولمبي يواجه الأهلي طرابلس، والاتحاد يلاقي المشعل، والجزيرةيستقبل اتحاد الشرطة، والأسبوع الرابع سيشهد مباراة ديربي طرابلس بين الأهلي طرابلس والاتحاد.

في المقابل، مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية، فيها نجوم المرج يواجه الأهلي بنغازي، والنجمة يستقبلالنصر، والمروج يلاعب الأنوار، وقاريونس مع الهلال، وبنغازي الجديدة يلاقي الأخضر.

الأسبوع الثاني، نجوم المرج يستقبل النصر، والأهلي بنغازي يواجه الأنوار، والنجمة يلاقي الهلال، والمروج يلاعبالأخضر، وقاريونس يلتقي بنغازي الجديدة، كما سيشهد الأسبوع السادس لقاء ديربي بنغازي بين النصروالأهلي بنغازي.