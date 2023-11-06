عن اللقاء المرتقب بين عقيلة وتكالة.. الحامي: تكالة جاد في الوصول إلى توافق حقيقي يخرج البلاد من أزمتها

أخبار ليبيا 24

قالت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي إن اللقاء المرتقب مع نهاية الاسبوع الحالي بين رئاستي الأعلى للدولة والنواب سيكون بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأوضحت الحامي في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، أن اللقاء سيكون لمناقشة الوضع السياسي في البلاد، مشيرة إلى أنهم تعودوا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عند لقائه الرئاسة السابقة ( خالد المشري) ينقض اي اتفاق بعد عودته.

وأضافت الحامي، أن هذا اللقاء الاول مع الرئاسة الجديدة ( محمد تاكالا) الذي له سياسته في التعامل مع الوضع الحالي وهو الجاد في الوصول الى توافق حقيقي يخرج البلاد من ازمتها، متسائلة هل السيد عقيلة صالح سيكمل ما يُتفق عليه بعد عودته؟

وأشارت الحامي إلى أن المجلس الأعلى للدولة سيعقد جلسة غداً الثلاثاء لم يتم الإعلان بعد عن بنود جدول أعمالها.