ضبط جوازات سفر مزورة في شحات

6 نوفمبر، 2023 6:37 م
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تمكن فرع مكافحة الهجرة غير الشرعية في “شحات” من ضبط شخصين من الجالية المصرية يحملان وثيقتي سفر غير شرعيتين .

وفي تصريح صحفي قال  رئيس فرع مكافحة الهجرة غير الشرعية في “شحات” العميد رمزي رمضان ، إنه تلقىمعلومات بأن أشخاص من الجنسية المصرية يحملون جوازات سفر مزورة وبعد التأكيد والبحث والتحري تم ضبطاثنين وبحوزتهما جوازي سفر مزورين .

وأوضح العميد رمزي رمضان أن أحدهما زور معلومات في تاريخ الميلاد، والآخر زور معلومات في الاسم واستخدمجواز سفر لشخص آخر بعد أن قام بتغيير الصورة الشخصية.

وأشار  رمزي إلى أنه بعد التحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما ، وأوضحا أن الجوازين المزورين جاءا إليهما منمصر عن طريق أحد المزورين . اتخذت الإجراءات القانونية حيالهما وتم إحالتهما إلى النيابة المختصة.

6 نوفمبر، 2023 6:37 م
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