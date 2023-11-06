حماد يصدر تعليمات بالإسراع في استكمال مستشفى غات وعدة مشروعات بالجنوب الغربي

أخبار ليبيا 24

أصدر، رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، أسامة حماد، اليوم الإثنين، تعليماته بالإسراع في استكمال وصيانة مستشفى غات بالكامل، وتشكيل لجنة للوقوف على أوضاعه.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم في بنغازي، مع وفد من أعيان وحكماء مكون الطوارق بمناطق غات، وتهالة، والعوينات، وبركت.

كما أصدر حماد تعليمات بترفيع مستشفى بركت إلى مستشفى قروي، وتوفير حافلتين لنقل الطلبة من مدارس المناطق البعيدة، وتوفير سيارة شفط مياه لمنطقة وادي عتبة.

وطالب حماد بالتنسيق مع وزارة الصحة حول أوضاع المستشفيات بالمنطقة، وضرورة وضع حلول عاجلة من قبل وزارة التعليم لمدارس المنطقة من أجل توسعتها وصيانتها.

من جانبه أكد وكيل وزارة الحكم، أبوبكر مصادف الزوي، على تسييل الوزارة بتعليماتٍ من رئيس الوزراء؛ مبالغ تسييرية لكافة بلديات الجنوب الغربي، وذلك لمواجهة المختنقات العاجلة بتلك البلديات.