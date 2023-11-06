حماد يبحث سبل التنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 

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بحث رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد مع عدد من أعضاء مجلس النواب سبل التنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشاد حماد خلال لقائه رفقة نائبه علي القطراني مع النواب زايد هدية، وناصر بن نافع، والمبروك الخطابي، ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري بالجهود التي يقدمها مجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية في الدولة ولدوره المهم في المحافظة على وحدة البلاد.

وبحث خلال الاجتماع سبل تحقيق التماسك والتناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

واستعرض الاجتماع سبل تسهيل أعمال الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب، للقيام بمهامها من أجل خدمة المواطن والرفع من مستواه المعيشي.