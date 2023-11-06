حفتر يستقبل وفداً من مشايخ وأعيان قبائل الطوارق

أخبار ليبيا 24

استقبل، القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، بمقر القيادة العامة ببنغازي وفداً من مشايخ وأعيان قبائل الطوارق.

وقال، المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة، إن الوفد أثنى على جهود القوات المسلحة المبذولة في تأمين كافة مدن الجنوب وسعيهم المتواصل للحد من العمليات الإجرامية وعمليات التهريب في كامل الشريط الحدودي.

وأضاف، أن القائد العام شدد، خلال اللقاء، على أهمية دور القبائل الليبية في الجنوب والصحراء، مثمنًا في ذات الوقت جهودهم المبذولة لدعم القوات المسلحة في تأمين الحدود والحفاظ على أمن مدن ومناطق الجنوب الليبي.