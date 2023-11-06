جنائي بنغازي يضبط سودانيًا مطلوبًا لدى مديرية أمن مصراتة على ذمة واقعة سرقة 

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كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم البحث الجنائي قبض على سوداني الجنسية مطلوب لدى مديرية أمن مصراتة على ذمة واقعة سرقة مركبة.

وأوضحت أن برقية تعميم صادرة عن مديرية أمن مصراتة وردت تفيد بالتعميم على سوداني الجنسية يُدعى ع.أ.ع من مواليد 1998 حيث أفادت البرقية بقيام الشخص سالف الذكر بسرقة مركبة آلية من مدينة مصراتة.

وذكرت أن رئيس قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي مقدم خالد الرابحي أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب.

وأفادت المديرية أنه تم خروج أعضاء التحريات للتحري وجمع المعلومات وأسفرت جهود التحريات عن التوصل لمكان تواجده وضبطه.

وأشارت إلى أنه تم الانتقال به إلى القسم وإيداعه بالحجز القانون وإرسال دورية تابعة لمديرية أمن زليتن واستلمت الشخص المطلوب لتسليمه لمركز شرطة المدينة بمديرية أمن مصراتة.